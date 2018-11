(shareribs.com) Frankfurt / New York 28.11.2018 - Technologiewerte zeigten sich am Mittwoch überwiegend fest, der TecDAX verbesserte sich damit leicht. Beeindruckend ist derweil die Gegenbewegung an den US-Aktienmärkten. Der DAX korrigierte leicht um 0,1 Prozent auf 11.298 Punkte, wobei es für Continental, Infineon und Münchner Rück nach unten ging. Papiere von Fresenius, Covestro und ThyssenKrupp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...