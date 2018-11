Das Interesse der Ford-Kunden an klassischen Limousinen lässt immer mehr nach. Der Hersteller konzentriert sich jetzt stärker auf die SUV-Produktion.

Um mehr Geländewagen und Pickup-Trucks bauen zu können, will Ford Hunderte seiner Arbeiter in andere Fabriken versetzen. Dabei würden weder Stellen abgebaut noch neu geschaffen, teilte der nach General Motors zweitgrößte US-Autohersteller am Mittwoch mit.

So sollen im Bundesstaat Michigan, wo Ford ...

Den vollständigen Artikel lesen ...