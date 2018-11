Der Kurs der Daimler-Aktie liegt derzeit unter der Ichimoku-Wolke. Die Wolke selbst ist bärisch geprägt. Die Standard-Linie liegt über dem Kurs, hier kam es zuletzt zu einem Verkaufssignal. Die verzögerte Linie befindet sich nah am Kurs, was erst einmal neutral erscheint, doch die Wolke liegt über der Linie, was einen bärischen Gesamteindruck hinterlässt.

4-Stundenchart wird analysiert: Letztes Kaufsignal in vollem Gange!

Der Aktienkurs befand sich vor kurzem noch über der Wolke, fiel ... (Andreas Quirin)

Den vollständigen Artikel lesen ...