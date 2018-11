NEW YORK (AFP)--UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat wenige Tage vor Beginn der UN-Klimakonferenz in Polen die Teilnehmer zur Kompromissbereitschaft aufgerufen. "Führung heißt, zu verstehen, dass die Einigung das wichtigste Ziel ist", sagte Guterres am Mittwoch in New York. Dies sei wichtiger, als "sehr stur" auf der eigenen Position zu beharren. "Derzeit steuern wir wegen Klimastörungen auf eine Welt der Katastrophen und Unsicherheit zu."

Guterres wird ab Sonntag zusammen mit Delegierten von fast 200 Ländern die COP24-Konferenz in Kattowitz besuchen, um über die konkrete Umsetzung des Pariser Klimaabkommens zu beraten, welches eine Reduzierung der Erderwärmung auf deutlich weniger als zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter vorsieht. Es sei "sehr wichtig", "etwas zu finden, das für alle akzeptabel sein kann, damit Kattowitz ein Erfolg wird", sagte Guterres.

Das Pariser Abkommen aus dem Jahr 2015 tritt 2020 in Kraft. Das UN-Umweltprogramm (Unep) hatte am Dienstag in seinem sogenannten Emissions Gap Report die internationale Gemeinschaft aufgefordert, ihre Bemühungen mindestens zu verdreifachen, um die Pariser Ziele zu erreichen.

