Azim Premji, Vorsitzender von Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), einem namhaften weltweit tätigen Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsprozesse, erhielt heute vom französischen Botschafter in Indien, S.E. Alexandre Ziegler, die höchste französische zivile Auszeichnung "Ritter der Ehrenlegion" (Chevalier de la Légion d'Honneur).

Azim Premji, Chairman of Wipro Limited receiving Chevalier de la Légion d'Honneur (Knight of the Legion of Honour) from the Ambassador of France to India, H.E. Alexandre Ziegler (Photo: Business Wire)

Zu diesem Anlass sagte Botschafter Ziegler: "Die Auszeichnung wurde Azim Premji für seinen herausragenden Beitrag zur Entwicklung der Informationstechnologiebranche in Indien, sein wirtschaftliches Engagement in Frankreich und seinen lobenswerten Beitrag zur Gesellschaft als Philanthrop bei der Azim Premji Foundation verliehen."

Die Ehrenlegion (Légion d'Honneur), die 1802 von Napoleon Bonaparte eingeführt wurde, ist die höchste zivile Auszeichnung der Französischen Republik für herausragende Verdienste für Frankreich, unabhängig von der Nationalität der Empfänger. Der Präsident der Französischen Republik ist der Großmeister des Ordens der Ehrenlegion.

In seiner Dankesrede sagte Premji: "Ich fühle mich durch die mir verliehene Auszeichnung sehr geehrt. Die Lebendigkeit der französischen Demokratie und ihre Vielfalt sind eine Inspiration für die ganze Welt."

Die Verbindung von Wipro mit Frankreich erstreckt sich über mehr als 15 Jahre und das Unternehmen pflegt enge Beziehungen zu mehreren französischen Unternehmen. Fast 65 der Mitarbeiter von Wipro in Frankreich sind Einheimische. Frankreich ist ein Schlüsselmarkt für Wipro und das Unternehmen ist engagiert, dort weiter zu investieren.

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) ist ein führender internationaler Serviceanbieter für Informationstechnologien, Beratung und Geschäftsprozesse. Wir nutzen das Potenzial von kognitivem Computing, Hyperautomatisierung, Robotik, Cloud, Analysen und neuen Technologien, um unsere Kunden bei der Anpassung an die digitale Welt zu unterstützen und ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Wipro genießt internationales Ansehen für sein umfassendes Serviceportfolio und seine starke Verpflichtung zu Nachhaltigkeit und guter Unternehmensbürgerschaft. Das Unternehmen beschäftigt über 175.000 engagierte Mitarbeiter und betreut Kunden auf sechs Kontinenten. Gemeinsam finden wir Ideen und stellen Verbindungen her, um eine bessere und vielversprechende neue Zukunft aufzubauen.

