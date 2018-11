Freiburg (ots) - Noch vor Jahresfrist hatte Seehofer mutwillig den Islam-Ausgrenzer gegeben. Nun zeigte er, dass ihm am gelingenden Zusammenleben mit allen Mitbürgern muslimischen Glaubens liegt. Dass dazu nicht nur das Stärken der säkularen, aber eben meist unorganisierten Strömungen gehört, sondern auch das Zurückdrängen externer Einflüsse, liegt auf der Hand. Nötig dafür wäre zunächst, dass sich die islamischen Gemeinden aus der Abhängigkeit von ausländischen Geldgebern befreien. Bloß was geschieht, falls die daran gar kein Interesse haben? Dann müsste der Staat wohl per Gesetz nachhelfen. http://mehr.bz/khs276g



OTS: Badische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59333 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59333.rss2



Pressekontakt: Badische Zeitung Schlussredaktion Badische Zeitung Telefon: 0761/496-0 kontakt.redaktion@badische-zeitung.de http://www.badische-zeitung.de