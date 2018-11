Um seinen Kunden Krypto-Dienste anbieten zu können, benötigt Goldman Sachs nach eigenen Angaben verlässliche Depot-Dienste.

TOP-Meldung Goldman Sachs: Depot-Dienste für Kryptowährungen sind unerlässlich Das Halten und Speichern digitaler Assets für Kunden ist zu einem der wichtigsten Kriterien für das Angebot von Kryptodiensten geworden, so Goldman Sachs. Der Bankenriese an der Wall Street sagte laut einem Bericht von Bloomberg, dass er nicht näher sei, noch in diesem Jahr Kryptowährungsprodukte anzubieten. Justin Schmidt, Chef der Digital Asset Markets der Bank, betonte, dass Verwahrung für Kunden notwendig ist. "Eines der Dinge, die sie mich fragen, ist: 'Können Sie unsere Münzen aufbewahren?' und ich...

Den vollständigen Artikel lesen ...