von Sven Parplies, Euro am SonntagSchon jetzt ist klar: 2018 ist für Daimler ein schlechtes Jahr. Der Konzerngewinn ist in den ersten neun Monaten um 20 Prozent gesunken. Die Lücke werden die Schwaben im Rest des Jahres wohl nicht mehr schließen können. Was aber wird aus der Dividende?Rund 40 Prozent des Konzernergebnisses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...