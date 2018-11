Nun geht es los: Der erste Spatenstich für das neue hochmoderne Logistikzentrum der NORDFROST in Herne wurde am Mittwoch, dem 28. November, feierlich begangen und damit offiziell die Bauarbeiten gestartet. Fröhliche Gesichter beim 1. Spatenstich der Fa. NORDFROST in Herne: 1. Reihe von links: Thomas Lemmerholz (NORDFROST), Barbara Merten (Stadtverordnete CDU-Fraktion), Jan...

Den vollständigen Artikel lesen ...