Pünktlich zur Mango- und Traubensaison in Südamerika von November 2018 bis Februar 2019 nimmt die Hamburg Süd ihre wöchentliche Direktverbindung vom peruanischen Hafen Paita nach der US-Ostküste Philadelphia wieder auf. Mit einer Transitzeit von elf Tagen bietet der Dienst Exporteuren in Peru und Importeuren in den USA ein Premiumprodukt, das exakt auf die sensible Ladung...

Den vollständigen Artikel lesen ...