Cannabis hat sich neulich in den USA als einer der Gewinner der Wahlen herausgestellt. Denn die Bewohner Michigans haben dafür gestimmt, Marihuana zum Freizeitgebrauch zu legalisieren. Die Wähler in Missouri und Utah sorgten dafür, dass in ihren Staaten Cannabis zur medizinischen Verwendung legalisiert wird. Und die US-Demokraten konnten das Repräsentantenhaus zurückerobern, was die Aussichten für eine bundesweite Marihuanareform verbessern sollte. Es gibt jedoch einen weiteren großen Sieg für Cannabis, über den aber fast niemand spricht. Der milliardenschwere Geschäftsmann J.B. Pritzker gewann das Rennen um den Gouverneursposten in Illinois. Und das könnte der Cannabisbranche sehr zuträglich sein. Illinois, das Land des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...