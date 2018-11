Die Unsicherheit über den Handelskrieg zwischen den USA und China entkoppelt Asien von den USA. Das Risiko höherer Autozölle drückt die Stimmung der Anleger in Fernost.

Asiens Börsen haben am Donnerstag auf den Kurssprung an der amerikanischen Börse kaum reagiert. War der Dow-Jones-Index am Mittwoch noch um 2,5 Prozent gestiegen, ging der japanische Nikkei-225-Index mit 22.378 Punkten nur 0,9 Prozent über dem Schlusskurs vom Vortag in die Mittagspause.

In den anderen Ländern Ostasiens reagierten die Anleger noch verhaltener. Der koreanische Kospi-Index stieg bis 11:45 Uhr Ortszeit nur um 0,5 Prozent auf 2119 Punkte. In China drehten die Kurse nach ersten leichten Gewinnen im Vormittagshandel sogar ins Minus. Der Shanghai Composite Index sank bis 10:50 Uhr Ortszeit um 0,04 Prozent auf 2600 Punkte. Und der Hongkonger Hangseng-Index gab um 0,26 Prozent auf 26.612 Punkte nach.

Die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" begründete die Abkopplung ...

