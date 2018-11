Das deutsche Bergbauunternehmen K+S AG mit Sitz in Kassel ist in der Salz- und Kaliförderung tätig. Wie die ARD berichtet, ist Kenneth Griffin, der Chef und Gründer des US-Hedgefonds Citadel, nun als Großinvestor bei K+S eingestiegen. Griffin kaufte 3,09 Prozent der Firmenanteile.

Anleger setzen Hoffnungen auf Griffin

Der Kurs der Aktie von K+S fiel in den letzten Monaten von seinem 52-Wochenhoch von 25,86 am 14. Mai stark ab. Insgesamt verlor K+S fast 40 Prozent an Wert. Auch am Mittwoch ... (Benjamin Fitzgerald)

