Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.0YYA: YY Inc. am 28.11. -3,59%, Volumen 69% normaler Tage , WIE: Wienerberger am 28.11. -2,47%, Volumen 113% normaler Tage , VIG: VIG am 28.11. -2,47%, Volumen 107% normaler Tage , NFC: Netflix am 28.11. 6,01%, Volumen 135% normaler Tage , AMZ: Amazon am 28.11. 6,09%, Volumen 163% normaler Tage , SBO: SBO am 28.11. 11,64%, Volumen 314% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. SBO SBO 72.900 11.64% Amazon AMZ 1677.750 6.09% Netflix NFC 282.650 6.01% VIG VIG 22.920 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...