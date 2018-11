Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.TCG: Thomas Cook Group am 28.11. -3,94%, Volumen 544% normaler Tage , DIA: Dialight am 28.11. -3,85%, Volumen 3% normaler Tage , VJET: voxeljet am 28.11. -3,17%, Volumen 49% normaler Tage , SAC: Sanochemia am 28.11. 8,28%, Volumen 96% normaler Tage , 21P: Aurora Cannabis am 28.11. 8,36%, Volumen 650% normaler Tage , WWE: World Wrestling Entertainment am 28.11. 8,78%, Volumen 189% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. World Wrestling Entert ... WWE 71.010 8.78% Aurora Cannabis 21P 5.960 8.36% Sanochemia SAC 1.570 8.28% ...

