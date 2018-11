=== *** 07:45 CH/BIP 3Q 08:00 DE/Destatis, vierteljährlicher Tarifindex 3Q 08:00 GB/Thomas Cook Group plc, ausführliches Jahresergebnis, London *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Oktober PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,0% gg Vj zuvor: -1,7% gg Vm/-1,5% gg Vj *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen November *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise November (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +2,0% gg Vj zuvor: +2,3% gg Vj 09:30 DE/Tele Columbus AG, Ergebnis 3Q, Berlin *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten November Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -10.000 gg Vm zuvor: -11.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,1% zuvor: 5,1% *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen November 10:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und ukrainischer Ministerpräsident Hrojsman, Eröffnung deutsch-ukrainisches Wirtschaftsforum, Berlin 10:00 GB/Premierministerin May, Anhörung vor einem Ausschuss des Unterhauses, London *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen November 10:30 DE/Indus Holding AG, ao HV, Köln *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone November PROGNOSE: +0,96 zuvor: +1,01 *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung November Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 109,0 zuvor: 109,8 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +2,1 zuvor: +3,0 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -3,9 Vorabschätzung: -3,9 zuvor: -2,7 11:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, PK zum Thema Grundsteuer, Berlin 11:00 DE/Bundesumweltministerin Schulze, Rede zur UN-Klimakonferenz in Kattowitz, Berlin 12:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Spitzenvertreter von Verbänden, PK zur Vorstellung der Gründungsoffensive, Berlin *** 12:30 EU/EZB, PK zum Finanzstabilitätsbericht, Frankfurt 12:30 FR/Safran SA, Capital Markets Day, Paris *** 14:00 DE/Verbraucherpreise November (vorläufig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 224.000 *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 7./8. November 20:00 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2018 stimmberechtigt im FOMC) bei einer Veranstaltung der Federal Reserve Bank of Boston *** 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 4Q, Palo Alto *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg November *** - DE/Audi AG, AR-Sitzung, Ingolstadt - DE/DFV Deutsche Familienversicherung AG, Ende der Zeichnungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) - DE/Rheinmetall AG, Abschluss Capital Markets Day (seit 28.11.), Berlin - GB/Finanzausschuss des Unterhauses, Brexit-Analyse von BoE und Financial Conduct Authority (FCA), London ===

