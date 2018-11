Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TRUMP/MERKEL - Bundeskanzlerin Angela Merkel will nach Informationen der Rheinischen Post am Rande des G20-Gipfels in Argentinien mit US-Präsident Donald Trump zu einem persönlichen Gespräch über aktuelle Konflikte zusammenkommen. Seit Tagen werde intensiv daran gearbeitet, dass ein solches Treffen am Freitag oder Samstag zustandekomme, erfuhr die Zeitung aus Regierungskreisen in Berlin. Die Kanzlerin wolle mit dem US-Präsidenten über die Eskalation im Ukraine-Konflikt nach der Festsetzung ukrainischer Marinesoldaten durch Russland, über die Frage möglicher neuer Sanktionen gegen Moskau sowie über die angespannten transatlantischen Handelsbeziehungen und die Differenzen beim Klimaschutz sprechen. (Rheinische Post)

DIGITALSTEUER - Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz erwartet schon im Dezember eine Einigung auf eine EU-Digitalsteuer und ist auch hinsichtlich einer Vertiefung der Euro-Zone zuversichtlich. In Frankreich wurden seine Aussagen wohlwollend aufgenommen. (Handelsblatt S. 8)

KOHLEAUSSTIEG - Im Ringen um einen Ausstiegsfahrplan für Kohlekraftwerke verlangen die Gewerkschaften mehr Klarheit von der Bundesregierung. Es brauche "jetzt mehr Verbindlichkeit und Lösungsorientierung", heißt es in einem Brief dreier Gewerkschaftsvorstände an die Bundesregierung, aus dem die Süddeutsche Zeitung zitiert. Alle drei, IG BCE-Chef Michael Vassiliadis, DGB-Vorstand Stefan Körzell und Andreas Scheidt von Verdi, sitzen in der Kommission, die Modalitäten eines Kohleausstiegs beraten soll. "Die Kommission ist aber an einem Punkt, wo der Erfolg nicht zuletzt auch die Mitwirkung der Bundesregierung erfordert", heißt es in dem Brief. (SZ S. 17)

KOHLEAUSSTIEG - Die Bundesregierung will den Strukturwandel in den Braunkohleregionen auch durch die Ansiedlung neuer Forschungsinstitute unterstützen. Das hat Bundesforschungsminister Anja Karliczek (CDU) in der Frankfurter Allgemeine Zeitung angekündigt. "Wir können helfen, auch mit der Ansiedlung von Forschungseinrichtungen in den betroffenen Regionen", sagte Karliczek. Dabei solle an bestehende Kompetenzen angeknüpft werden. Karliczek warnte zudem vor einem übereilten Ausstieg aus der Braunkohle. "Es wäre unverantwortlich, die Braunkohleverstromung zu beenden, wenn nicht in ganz Deutschland die Stromversorgung gewährleistet wäre." (FAZ S. 29)

GRÜNDUNGSOFFENSIVE - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat mit den vier großen Wirtschaftsverbänden BDA, BDI, DIHK und ZDH eine große Gründungsoffensive gestartet. Gemeinsam wolle man "die Unternehmenskultur - ob per Neugründung oder in Nachfolge - in Deutschland stärken und mehr Menschen für unternehmerische Selbstständigkeit motivieren", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die dem Handelsblatt vorliegt. In sechs Punkten listen die Initiatoren auf, was sie nun angehen wollen. Das Wirtschaftsministerium nennt zusätzlich zehn Punkte, mit denen es Gründer in Deutschland stärken will. (Handelsblatt S. 10)

KREDITE - In der EU ist der Anteil notleidender Kredite im Bankensektor binnen Jahresfrist um rund ein Viertel gesunken. Die EU-Kommission sieht die Zeit jetzt reif für weitere Risikoteilung in der Währungsunion. (Börsen-Zeitung S. 2)

ARBEITSZEIT - Es ist eine alte Forderung, für die Gewerkschafter seit Langem kämpfen: die Arbeitszeit auf 35 Stunden pro Woche zu verkürzen. Aber sie gilt eben längst nicht in allen Branchen. Eine neue Umfrage zeigt nun, dass die meisten Deutschen sich genau das wünschen: die 35-Stunden-Woche. Jeder zweite Beschäftigte möchte kürzer arbeiten als bisher. Im Schnitt wollen die Deutschen vier Stunden die Woche weniger arbeiten, zeigt eine Studie der Bundesanstalt für Arbeitsschutz (BAuA). (SZ S. 19)

DIVIDENDE - Die DAX-Konzerne werden so hohe Dividenden ausschütten wie noch nie. Rund 38 Milliarden Euro - und damit eine Milliarde Euro mehr als zuletzt - dürften sie ihren Aktionären im Frühjahr 2019 überweisen. Die Aktionäre können sich freuen: Vermutlich wird keiner der 30 Konzerne die Dividende senken, 15 dürften sogar mehr als im Vorjahr ausschütten, darunter Adidas, Allianz, RWE, Infineon und Deutsche Telekom. Zwar äußern sich die meisten Konzerne erst Anfang 2019 offiziell zur Dividende, aber die Neunmonatsbilanzen sowie Aussagen von DAX-Vorständen, die das Handelsblatt ausgewertet hat, lassen schon jetzt belastbare Prognosen zu. (Handelsblatt S. 4)

GLASFASER - Deutschland droht sein Ziel, in den nächsten sieben Jahren alle Haushalte mit Glasfaser zu versorgen, deutlich zu verpassen. Sollte es keine grundlegenden Änderungen geben, "besteht die Gefahr, das nur maximal die Hälfte aller deutschen Haushalte bis 2025 mit direkten Glasfaseranschlüssen versorgt werden können", sagte Iris Henseler-Unger Chefin des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (Wik). Grund dafür seien vor allem begrenzte Kapazitäten im Tiefbau. Denn um Glasfaser bis in die Häuser zu verlegen, müssen Straßen und Wege geöffnet und gebuddelt werden. (Welt S. 9)

BREXIT - Die britische Regierung hat die wirtschaftlichen Folgen des Brexits berechnet und muss zugeben: Der Austritt schadet den Bürgern. (Handelsblatt S. 11/FAZ S. 2)

