Für den heutigen Handelstag sollte dies mit Sicherheit einen klaren Kursvorsprung bieten, möglich wäre ein direkter Kursanstieg der Wirecard-Aktie an die aktuellen Wochenhochs, darüber an den übergeordneten Abwärtstrend bestehend seit Anfang September. Gänzlich spurlos dürfte der jüngste Abverkauf der Aktie unter das Kursniveau von rund 138,00 Euro nicht vorbeigehen, zudem wurde Mitte dieses Monats auch noch der gleitende Durchschnitt EMA 200 auf Tagesbasis bärisch gekreuzt. Blickt man auf das Kursniveau bei rund 150,00 Euro, offenbart sich eine weitere und massive Hürde in diesem Bereich, die einen raschen Rückweg des Wertpapiers nicht gerade einfacher gestaltet. Auch kann aus charttechnischer Sicht noch kein nachhaltiger und vor allem tragfähiger Boden abgeleitet werden, bis auf die eine alleinstehende Tageskerze in Form eines Doji. ...

