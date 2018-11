Seit gut sechs Wochen schwankt der DJ U.S. Banks-Index in einer volatilen Handelsspanne um eine Unterstützung aus Anfang dieses Jahres von 450 Punkten herum, hat zeitweise aber sehr viel tieferer Kursnotierungen wie beispielsweise im Oktober bei 419,31 Punkten markiert. Auch die überschießenden Kurse aus Anfang dieses Monats passen nicht so recht ins Bild eines passgenauen Verlaufs des Barometers um die einstige Unterstützung von 450,00 Punkten. Daraus lässt sich eine mögliche Bodenbildungsformation ableiten, die immer sehr viele Ausnahmen im Bereich solch markanter Kursniveaus aufweist. In diesem Fall könnte sich schon sehr bald eine inverse SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie bei 459,40 Punkten durchsetzen.

