The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.11.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.11.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A13K87 ERSTE GP BNK 13/18MTN1226 BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0417569289 MATURIT.18/6803 18-38FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0418633076 MATURIT.18/6802 18-28FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0421467801 MATURIT.18/6804 18-28FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000WLB8670 LBHT IS.A.867 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0180407602 IMPER.BRANDS FIN.03/18MTN BD01 BON GBP N

CA FVYA XFRA ES0370148019 AYT CED. CAJAS V 03-18 BD02 BON EUR N

CA XFRA CH0418154446 MATURITAS ZERT.28 INDEX EQ00 EQU EUR N

CA MZR5 XFRA GB00B39R2S49 M+G GL DIVIDEND AA EO FD00 EQU EUR N

CA MZRL XFRA GB00B39R2V77 M+G GL DIVIDEND AA DL FD00 EQU EUR N

CA MZRN XFRA GB00B933FW56 M+G INV.-OPT.INC.EOA-HINC FD00 EQU EUR N

CA MZRQ XFRA GB00B94CTF25 M+G GL DIVIDEND AI.EO FD00 EQU EUR N