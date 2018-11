FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.11.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

2FB XFRA US34964C1062 FORT.BRAND.HOME+SEC.INC. 0.177 EUR

CX0 XFRA CA1724541000 CINEPLEX INC. 0.097 EUR

BXE XFRA BMG162581083 BROOKFIELD RENEW.PART.UTS 0.434 EUR

DRG XFRA CA26154A1066 DREAM GL.REAL EST.I.TR.U. 0.044 EUR

7C4 XFRA CA15713J1049 CES ENERGY SOLUTIONS 0.003 EUR

XFRA DE000HSH4ZW5 HSH NORDBANK MZC 13 15/20 0.000 %

NB9 XFRA US6337071046 NATIONAL BK HLDGS A DL-01 0.151 EUR

HUEC XFRA US4435106079 HUBBELL INC. DL-,01 0.745 EUR

EZTC XFRA DE0008478058 ODDO BHF FRANKF.-E.DR-EUR 0.500 EUR

6GAA XFRA US40053W1018 GRUPO AV.ACC.V.ADR/20 KP1 0.023 EUR

WHC XFRA US9621661043 WEYERHAEUSER CO. DL 1,25 0.301 EUR

W3W XFRA US9427491025 WATTS WATER TEC. A DL-,10 0.186 EUR

UWS XFRA US94106L1098 WASTE MANAGEMENT (DEL.) 0.412 EUR

UF3 XFRA US9135431040 UNVRSL FOREST PRODS 0.160 EUR

UNP XFRA US9078181081 UNION PAC. DL 2,50 0.709 EUR

TF7A XFRA US9024941034 TYSON FOODS INC A DL-,10 0.332 EUR

TG7 XFRA US8968181011 TRIUMPH GRP INC. DL-,001 0.035 EUR

TT6 XFRA US88162G1031 TETRA TECH INC. DL-,01 0.106 EUR

SY4 XFRA US8715651076 SYNALLOY CORP. DL1 0.222 EUR

SUU XFRA US8679141031 SUNTRUST BANKS INC. DL 1 0.443 EUR

SWF XFRA US8545021011 STANLEY BL. + DECK.DL2,50 0.585 EUR

SBTA XFRA US8292261091 SINCLAIR BROADC. A DL-,01 0.177 EUR

MH2 XFRA US8085411069 SCHWEITZER MAUDUIT DL-,10 0.390 EUR

WGSA XFRA US78467J1007 SS+C TECHNOL.HLDGS DL-,01 0.071 EUR

RCK XFRA US7745151008 ROCKY BRANDS INC. 0.106 EUR

RK8 XFRA US74348T1025 PROSPECT CAP CORP.DL-,001 0.053 EUR

PWI XFRA US7392761034 POWER INTEGRATIONS DL-001 0.142 EUR

P0BR XFRA US7142361069 PERMIAN BASIN R.TR. U.B.I 0.044 EUR

NVD XFRA US67066G1040 NVIDIA CORP. DL-,001 0.142 EUR

NUS XFRA US67018T1051 NU SKIN ENTERPRISES A 0.324 EUR

FP3 XFRA US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 0.984 EUR

NWL XFRA US6512291062 NEWELL BRANDS INC. DL 1 0.204 EUR

NEH XFRA US64110W1027 NETEASE INC. ADR/100 0.399 EUR

MZL XFRA US63935N1072 NAVIGANT CONSULT. DL-,001 0.044 EUR

NY7 XFRA US60871R2094 MOLSON COORS B DL 0,01 0.363 EUR