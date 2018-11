Der Aktienkurs des britischen Pharmakonzerns hat sichinnerhalb von nur zwei Tagen halbiert. Vor zehn Monatenhatte ein US-Gericht dem indischen Pharmahersteller Dr.Reddy's Laboratories verboten, ein Generikum des Indivior-Blockbuster-Präparats Suboxone Film auf dem US-Marktanzubieten. Dieses Verbot wurde nun in nächster Instanzaufgehoben. Sollte Dr. Reddy's noch in diesem Jahr damitbeginnen, das Medikament in den USA anzubieten, rechnet Indivior mit einem Rutsch in die roten Zahlen. Machen Sie einen großen Bogen um die Aktie!



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Aktionärsbrief Nr. 48 vom 28.11.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info