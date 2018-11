TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die guten US-Vorgaben sorgen an den Aktienmärkte in Ostasien am Donnerstag lediglich für moderate Aufschläge. Anfängliche deutlichere Gewinne können nicht behauptet werden. Die Blicke sind weiterhin auf den G20-Gipfel am Wochenende gerichtet, bei dem man auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China hofft. In Tokio legt der Nikkei-225 um 0,5 Prozent zu, für den Schanghai-Composite geht es um dagegen um 0,1 Prozent auf 2.598 Punkte nach unten.

Die Wall Street hatte zur Wochenmitte kräftig zugelegt, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell nach Einschätzung einiger Marktteilnehmer in einer Rede angedeutet hat, dass mittelfristig möglicherweise nicht mehr mit weiteren Zinserhöhungen zu rechnen sei. Anfang Oktober hatte der Fed-Chairman noch gesagt, dass die Geldpolitik der Fed von diesem neutralen Punkt noch weit entfernt sei. Der für Asien wichtige technologielastige Nasdaq sprang in der Folge um 2,9 Prozent nach oben.

Der Fokus liegt aber auf dem am Freitag beginnenden G20-Treffen in Argentinien und damit auch auf dem seit Monaten schwelenden Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften. Die Hoffnungen richten sich auf ein Vier-Augen-Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischer Amtskollege Xi Jinping. Mit einer schnellen Lösung des Konflikts dürften aber wohl die wenigsten rechnen. Aufgrund der mit dem Treffen verbundenen Unsicherheiten üben sich die Anleger weiter in Zurückhaltung.

Dem handelspolitischen Berater des US-Präsidenten, Larry Kudlow, zufolge, biete sich in Buenos Aires die Möglichkeit, eine neue Seite im Handelsstreit zwischen den USA und China aufzuschlagen. Zugleich merkte er aber auch an, dass Trump bereit sei, die Zölle auf chinesische Waren im Volumen von 200 Milliarden Dollar auf 25 Prozent zu erhöhen, sollte es keine Fortschritte geben.

Chinesische Börsen volatil

Die chinesischen Börsen schwanken angesichts des anstehenden G20-Gipfels zwischen leichten Gewinnen und Abgaben. In Hongkong gibt der Hang-Seng-Index seine Gewinne vom Handelsbeginn wieder ab und zeigt sich nun um 0,4 Prozent leichter. Mit Blick auf den Handelsgipfel raten die Analysten von Nomura weiterhin zur Vorsicht und bezeichnen das Treffen als "ein Abendessen mit hohen Einsätzen". Auf der "Speisekarte könne allerdings der Abschluss eines Handelsvertrages fehlen", hieß es weiter.

In Tokio verbucht der Nikkei-Index bereits seinen fünften Zugewinn in Folge. Unter den Einzelwerten erhöhen sich Softbank um 3,2 Prozent. Hintergrund ist der bevorstehende Börsengang seines Mobilfunk-Geschäfts. Anleger könnten für die Aktie angesichts der starken Regulierung und der daraus folgenden sinkenden Einnahmen, einen zu hohen Preis bezahlen, warnt Amir Anvarzadeh von Asymmetric Advisors. Zudem nehme der Wettbewerb weiter zu.

Keinen großen Einfluss haben die im Oktober um 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen japanischen Einzelhandelsumsätze.

In Sydney legte der S&P/ASX um 0,6 Prozent zu. Rio Tinto gewannen 1,7 Prozent, nachdem der Rohstoff-Konzern für 2,6 Milliarden US-Dollar eine neue Eisenerzmine errichten will. Es werde die technologisch fortschrittlichste Mine, die der Konzern, der zweitgrößte Förderer von Eisenerz weltweit, jemals gebaut hat. Im Fahrwasser stiegen BHP Billiton um 1,2 Prozent. Für Fortescue ging es um 2,4 Prozent nach oben. Bingo Industries reduzierten sich dagegen um 5,3 Prozent, nachdem die australischen Kartellbehörden wettbewerbsrechtliche Bedenken wegen des geplanten Kauf eines Konkurrenten in der Abfallwirtschaft äußerte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.758,40 +0,58% -5,06% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.280,61 +0,47% -2,13% 07:00 Kospi (Seoul) 2.113,08 +0,23% -14,36% 07:00 Schanghai-Comp. 2.598,19 -0,14% -21,46% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.583,82 -0,37% -12,07% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.122,41 +0,90% -9,18% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:21 Uhr % YTD EUR/USD 1,1385 +0,1% 1,1369 1,1271 -5,2% EUR/JPY 128,97 -0,2% 129,18 128,30 -4,7% EUR/GBP 0,8866 +0,0% 0,8864 0,8849 -0,3% GBP/USD 1,2842 +0,1% 1,2825 1,2736 -5,0% USD/JPY 113,27 -0,3% 113,63 113,84 +0,6% USD/KRW 1119,79 -0,3% 1123,30 1127,84 +4,9% USD/CNY 6,9371 -0,2% 6,9539 6,9562 +6,6% USD/CNH 6,9331 -0,1% 6,9386 6,9554 +6,4% USD/HKD 7,8228 -0,0% 7,8262 7,8282 +0,1% AUD/USD 0,7315 +0,1% 0,7305 0,7230 -6,4% NZD/USD 0,6866 -0,0% 0,6866 0,6798 -3,3% Bitcoin BTC/USD 4.220,83 +0,3% 4.207,72 4.049,23 -69,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,56 50,29 +0,5% 0,27 -12,5% Brent/ICE 58,85 58,76 +0,2% 0,09 -7,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.225,66 1.221,10 +0,4% +4,56 -5,9% Silber (Spot) 14,37 14,32 +0,3% +0,04 -15,2% Platin (Spot) 830,00 824,75 +0,6% +5,25 -10,7% Kupfer-Future 2,78 2,80 -0,4% -0,01 -16,9% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 29, 2018 00:59 ET (05:59 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.