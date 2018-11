Der Tabakkonzern Vector Group Ltd. (ISIN: US92240M1080, NYSE: VGR) wird unverändert eine Quartalsdividende von 40 US-Cents ausschütten. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,60 US-Dollar Dividende an die Investoren ausbezahlt. Die nächste Auszahlung erfolgt am 28. Dezember 2018 (Record date: 18. Dezember 2018). Über die Tochtergesellschaften Liggett Group LLC und Vector Tobacco Inc. produziert und vermarktet der Konzern Zigaretten an Konsumenten ...

