...und zwar in der Ausgabe vom 31.10.. Seither hat der Wert weiter verloren - gut so! Das hält den Vorstand freilich nicht davon ab, unverändert Vollgas zu geben. Erzielte man 2017 etwa 412,6 Mill. € beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, will man es nun auf 550 bis 570 Mill. € bringen. Nächstes Jahr sollen 740 bis 800 Mill. € verbucht werden. Wenn dem nur nicht ein KGV per 2019 von 31,6 gegenüberstände! Das ist sehr reichlich bemessen, selbstfür eine Aktie wie Wirecard. Wir warten daher noch ab, bis sich dieses Verhältnis auf höchstens 25 gesenkt hat, ehe wir zum Einstieg raten.



Dies ist ein Ausschnitt aus Börse easy Nr. 48 vom 28.11.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info