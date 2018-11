Goldman Sachs hat die Aktie von ArcelorMittal nach der bankeigenen, weltweiten Branchenkonferenz "Gobal Metals & Mining" auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 35,50 Euro belassen. ArcelorMittal sei nach wie vor optimistisch hinsichtlich der Aussichten für Stahl, nachdem China erhebliche Kapazitäten verringert hat, schrieb Analyst Eugene King in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem seien die Aussichten in Brasilien für 2019 ermutigend./ck/she Datum der Analyse: 28.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0091 2018-11-28/22:42

ISIN: LU1598757687