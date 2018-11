Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Die US-Zinsen befinden sich nach Aussage von US-Notenbankpräsident Jerome Powell nur noch knapp unter ihrem neutralen Niveau. Anfang Oktober hatte der Fed-Chairman noch gesagt, dass die Geldpolitik der Fed von diesem neutralen Punkt noch weit entfernt sei. Powell verwies auf Prognosen der Mitglieder des Offenmarktausschusses FOMC, denen zufolge weiterhin ein solides Wirtschaftswachstum, niedrige Arbeitslosigkeit und eine Inflationsrate von nahe 2 Prozent zu erwarten seien. Er schränkte aber ein: "Wir wissen, dass sich die Dinge oft anders als die noch so sorgfältigste Prognose entwickeln. Deshalb hat gute Geldpolitik mit Risikomanagement ebenso viel zu tun wie mit einer Reaktion auf Basisszenarien." Powell wies auch darauf hin, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der bisherigen Zinserhöhungen unsicher seien und dass sich diese mit Verzögerungen von einem Jahr oder mehr einstellen könnten.

TAGESTHEMA II

Das britische Bankensystem ist stark genug, um den Schock eines chaotischen Brexits zu überstehen, teilte die Bank of England (BoE) am Mittwoch mit. Zuvor hatten alle großen Banken des Landes den jährlichen Stresstest der Notenbank bestanden. Keine der sieben getesteten Großbanken muss ihre Kapitalquoten als Ergebnis des Tests stärken, bei dem die Art von schweren wirtschaftlichen Schocks simuliert worden war, die mit einem Austritt Großbritannien aus der EU ohne Abkommen einhergehen könnte. Darüber hinaus veröffentlichte die Bank of England Prognosen über die Auswirkungen eines "No Deal"-Brexits ohne Übergangsfrist und kam zu dem Ergebnis, dass selbst dann die Banken des Landes in der Lage seien, weiterhin Kredite an Haushalte und Unternehmen zu vergeben. Die BoE hat zudem in Szenarien die Folgen unterschiedlicher Formen des Brexits durchgespielt und sieht als Folge eines harten Brexits massive Kursverluste für die Landeswährung und eine Wachstumsverlangsamung. Würde es dagegen zu einem geregelten Vertrag mit der EU kommen, könnte der Wertverlust des Pfund auf 5 Prozent begrenzt werden. Die Auswirkungen auf das BIP bis Ende 2023 wären zudem positiv.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 GB/Thomas Cook Group plc, ausführliches Jahresergebnis

09:30 DE/Tele Columbus AG, Ergebnis 3Q

10:30 DE/Indus Holding AG, ao HV

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 4Q

Im Tagesverlauf:

- DE/Audi AG, AR-Sitzung

- DE/DFV Deutsche Familienversicherung AG, Ende der

Zeichnungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis)

- DE/Rheinmetall AG, Abschluss Kapitalmarkttag

AUSBLICK KONJUNKTUR

- CH 07:45 BIP 3Q - FR 08:45 Privater Verbrauch Oktober PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,0% gg Vj zuvor: -1,7% gg Vm/-1,5% gg Vj - DE 09:00 Verbraucherpreise Sachsen November 09:55 Arbeitsmarktdaten November Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -10.000 gg Vm zuvor: -11.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,1% zuvor: 5,1% 10:00 Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen November 10:30 Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen November 14:00 Verbraucherpreise November (vorläufig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj - ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise November (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +2,0% gg Vj zuvor: +2,3% gg Vj 11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone November PROGNOSE: +0,96 zuvor: +1,01 11:00 Index Wirtschaftsstimmung November Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 109,0 zuvor: 109,8 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +2,1 zuvor: +3,0 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -3,9 Vorabschätzung: -3,9 zuvor: -2,7 - US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 224.000

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion 2,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2023 im Volumen von 1,5 bis 2 Mrd EUR Auktion 2,80-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Dezember 2028 im Volumen von 1,75 bis 2,25 Mrd EUR Auktion variabel verzinster Anleihen mit Laufzeit Oktober 2024 und September 2025 im Gesamtvolumen von 0,75 bis 1,25 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.733,70 -0,28 Nikkei-225 22.262,60 0,39 Schanghai-Composite 2.584,03 -0,68 INDEX zuletzt +/- % DAX 11.298,88 -0,09 DAX-Future 11.405,00 0,69 XDAX 11.408,81 0,69 MDAX 23.417,52 0,07 TecDAX 2.567,23 0,23 EuroStoxx50 3.168,29 0,06 Stoxx50 2.925,40 0,15 Dow-Jones 25.366,43 2,50 S&P-500-Index 2.743,78 2,30 Nasdaq-Comp. 7.291,59 2,95 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,85% -18

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,58 -0,58 0,03 Deutschland 10 J. 0,35 0,35 -0,08 USA 2 Jahre 2,78 2,81 0,89 USA 10 Jahre 3,01 3,06 0,60 Japan 2 Jahre -0,15 -0,14 -0,01 Japan 10 Jahre 0,08 0,10 0,03

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit kräftig steigenden Kursen rechnen Händler am Donnerstag zumindest zum Handelsstart. Die taubenhaft interpretierten Aussagen zum US-Zins von Fed-Chef Powell am Vorabend hatten die Märkte unvorbereitet getroffen. "Auf Entspannung von der China-US-Tariffront hat ja jeder gewartet, aber nicht von der Zinsseite", sagt ein Händler. Investoren hätten ja schon am Vortag in Kaufstimmung auf günstige Einstandskurse bei Aktien gelauert und daher an der Wall Street kräftig zugeschlagen. In den Sektoren von Telekoms, über Technologie-Wert bis hin zu Einzelhändlern ging es zwischen 3 bis 4 Prozent nach oben. Eine etwas schwächere Erholung wird nur vom DAX erwartet. Der Futures schaffte es trotz der exzellenten US-Vorlagen am Mittwochabend nicht über den Widerstandsbereich von 11.400 Punkten. Das war ein Plus von 0,9 Prozent zum Kassaschluss - der Dow-Jones-Index sprang in dieser Zeit um 2,5 Prozent nach oben. Vor allem die Finanzwerte werden europaweit fest erwartet - besonders aber die britischen Banken. Hier kommt noch der positive Stresstest der Bank of England dazu. Selbst einen chaotischen Brexit mit schweren Belastungen der Wirtschaft sollen sie angeblich überstehen. Keine der sieben getesteten Banken muss ihre Kapitalquoten erhöhen, was die Aktienkurse sonst belastet hätte.

Rückblick: Vor dem Beginn des G20-Gipfels am Wochenende kehre Vorsicht ein, hieß es. Zwar hofften Marktteilnehmer noch auf einen erlösenden Tweet von US-Präsident Trump zur Lösung des Handelsstreits mit China, allerdings ging die Wahrscheinlichkeit dafür zurück. Trump zeigte sich wegen des Stellenabbaus bei GM noch entschlossener, Strafzölle durchzusetzen. Uneinheitlich zeigten sich die Autowerte. Sie hatten am Vortag unter Berichten gelitten, Trump könnte schon in der kommenden Woche 25 Prozent Zoll auf europäische Autos einführen. VW erholten sich um 0,7 Prozent, BMW und Daimler notierten knapp behauptet. Der europäischen Branchenindex büßte 0,4 Prozent ein. Britische Bankenwerte wie Barclays und RBS zeigten sich im Vorfeld der Ergebnisse des Bankenstresstests der Bank of England (BoE) bis zu 0,9 Prozent leichter. Der Test soll die Widerstandsfähigkeit der britischen Banken bei verschiedenen Brexit-Szenarien zeigen.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Einen erneuten Kursrückgang von 4,3 Prozent gab es bei Continental. Hier belasteten vorsichtige Aussagen des Zulieferers auf einer Kapitalmarktkonferenz. Zudem betrachtete der Markt das Unternehmen als möglichen Käufer von Osram. Osram setzten ihre Hausse fort und stiegen auch dank positiver Analystenkommentare um weitere 2,8 Prozent. Deutsche Bank verloren 0,8 Prozent nach Berichten über einen möglichen weiteren Vorstandsumbau. Ein mögliches Sparprogramm schob Bayer um 0,8 Prozent an. SAP legten um 0,7 Prozent zu dank eines erhöhten Cloud-Ausblicks durch den US-Konkurrenten Salesforce. Eine erneute Gewinnwarnung von Vapiano ließ die Aktien um über 7 Prozent fallen. SMA Solar ging es fast 20 Prozent nach oben. Schon in China war auf eine Dynamisierung der Branchenumsätze gesetzt worden und Leerverkäufer deckten daher Positionen ein. Gute Geschäftszahlen kamen aus dem Immobiliensektor: Aroundtown stiegen um 1,4 Prozent, Adler Real Estate um 3,8 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit der Rally an der Wall Street seien die Kurse deutscher Aktien durch die Bank nach oben gelaufen, sagte ein Händler. In diesem Umfeld habe es keine Auffälligkeiten bei Einzelwerten gegeben.

USA / WALL STREET

