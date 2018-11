Der kanadische Energieversorger Fortis Inc. (ISIN: CA3495531079, TSX: FTS) zahlt eine Quartalsdividende von 45 kanadische Cents pro Aktie an seine Aktionäre, wie am Mittwoch berichtet wurde. Auf das Jahr hochgerechnet werden demnach 1,90 CAD an die Aktionäre ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 45,70 CAD (Stand: 28. November 2018) bei 3,72 Prozent. Die Auszahlung der nächsten Dividende ...

