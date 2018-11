Zürich (awp) - Der Lebensversicherer Swiss Life will Aktien über 1 Milliarde Franken zurückkaufen. Der Rückkauf erfolgt auf einer zweiten Handelslinie an der Schweizer Börse SIX und läuft vom kommenden Montag (3.12.) bis längstens Ende 2019.Auf Basis des Schlusskurses der Namenaktie vom 27. November entspricht der Betrag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...