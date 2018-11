Die australische Investmentbank Macquarie hat die BASF-Aktie im Zuge eines Analystenwechsels von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 118 auf 68 Euro angepasst. 2019 dürfte für den Chemiekonzern zu einem maßgeblichen Jahr in puncto Beteiligungsportfolio und Konzernstruktur werden, schrieb der neu zuständige Analyst James Knight in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gegenwind sei von den verschiedensten Absatzmärkten zu erwarten. Die Aktie hält er derzeit für fair bewertet./edh/ag

Datum der Analyse: 29.11.2018

ISIN DE000BASF111

AXC0036 2018-11-29/08:20