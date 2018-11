Tagesgewinner war am Mittwoch SMA Solar mit 19,65% auf 22,04 (139% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 14,67%) vor SBO mit 11,64% auf 72,90 (250% Vol.; 1W 12,59%) und Gazprom mit 9,48% auf 4,39 (336% Vol.; 1W 8,40%). Die Tagesverlierer: YY Inc. mit -3,59% auf 65,61 (46% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -3,53%), Manz mit -2,66% auf 25,60 (53% Vol.; 1W -4,83%), Wienerberger mit -2,47% auf 19,33 (103% Vol.; 1W -1,33%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Royal Dutch Shell (27823,8 Mio.), Amazon (27514,89) und Glencore (24217,8). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei Gazprom (336%), SBO (250%) und Zumtobel (183%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist JinkoSolar mit 59,71%, die beste ytd ist Verbund mit ...

