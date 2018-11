Bis 2023 will Volkswagen knapp 44 Milliarden Euro in Elektromobilität, autonomes Fahren und Digitalisierung stecken. Um E-Autos für den US-Markt zu produzieren plant der Autobauer ein neues Werk in Nordamerika.

Volkswagen will ein neues Werk in Nordamerika bauen, um dort Elektrofahrzeuge für den US-Markt herzustellen. Die Gespräche und Überlegungen zur Auswahl des Standortes liefen bereits, sagte der neue Nordamerika-Chef Scott Keogh am Mittwochabend am Rande einer Automesse in Los Angeles. ...

