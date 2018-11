Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Euro Futures Märkten am Mittwoch um 6,5K Kontrakte gestiegen ist, nach dem das Endergebnis am Dienstag bei 538.454 Kontrakten lag. Das Volumen verbesserte sich um 40,7K Kontrakte, was dem 2. Anstieg in Folge entspricht. EUR/USD verlagert den Fokus auf die 1,1400 Nach einer kurzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...