Im Zeitalter des ‚weiblichen Sisyphus' gilt es in der Geschäftswelt als unerlässlich, dass Führungskräfte die Unternehmenskultur einem Wandel unterziehen und sich für erfolgreichen Wettbewerb auf weibliche Talente stützen.

In einer Studie, die heute von Boyden, Marktführer in der Führungskräfte- und Talentberatungsbranche, veröffentlicht wurde, melden 63 Prozent aller Teilnehmer in obersten und anderweitigen Führungspositionen im deutschsprachigen Raum Europas, 75 Prozent in der nordischen Region und 86 Prozent im südlichen Europa, dass sich der Zugang zu führenden Management-Positionen für Frauen schwieriger gestaltet als für Männer. In Großbritannien hingegen empfinden nur 38,5 Prozent der Teilnehmer, dass sich der Zugang zu Führungspositionen für Frauen schwieriger erweist als für Männer.

Dieses Ungleichgewicht zeichnet gemeinsam mit komplexen sozialen und wirtschaftlichen Umfeldern das Bild eines ‚weiblichen Sisyphus', der (bzw. die) unermüdlich versucht, einen Felsblock einen steilen Hang hinaufzurollen.

Boyden fordert Unternehmensleiter auf, ein kulturelles Umfeld zu schaffen und einen Management-Stil einzuführen, der eine Leistungssteigerung des Unternehmens verspricht, indem vielfältige Talente eingesetzt werden, insbesondere aufstrebende weibliche Führungskräfte. Die Studie, die diese Handlungsaufforderung untermauert, ist Teil von Boydens internationaler Kampagne DisruptTheNorm.

"Weibliche Führungskräfte sind für das weltweite Wirtschaftswachstum entscheidend", so Trina Gordon, Präsidentin und CEO von Boyden. "Wir befinden uns in einer Phase des globalen, kommerziellen Umbruchs, der einen beachtlichen Führungswandel fordert. Wir brauchen Führungskräfte aus vielen unterschiedlichen Talent-Pools, um den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt voranzutreiben."

Der Zugang zu Führungspositionen ist keine Frage der Qualifikation bzw. technischer Kompetenzen. Ein Studienteilnehmer und CEO eines Technologieunternehmens erklärte: "Es geht um die Stärkung des Selbstbewusstseins unserer Kolleginnen, denn sie haben Köpfchen. Es gibt keine fachlichen Fähigkeiten, die unterschiedliche Ausbildung verlangen."

"Wir bei Boyden möchten unseren Kunden gerne mehr selbstbewusste, durchsetzungsfähige weibliche Führungskräfte vorschlagen und halten Frauen dazu an, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen, ihre Stimme zu finden und ihre Kontakte zu nutzen", so Andreas Landgrebe, Managing Partner bei Boyden Österreich und Leiter des Forschungsteams hinter Furthering Female Leadership. "Was uns betrifft, helfen wir Kunden, zu verstehen, inwiefern sich Frauen anders präsentieren und sich auf Potenzial sowie bisherige Erfahrungen zu konzentrieren."

Die Forschungsergebnisse sind angesichts der Tatsache überraschend, dass sich die weiblichen Teilnehmer bereits in Führungspositionen befinden: drei Viertel haben C-Level-Positionen inne, während der Rest regionale oder nationale Tochtergesellschaften leitet. Trotz ihres persönlichen Karriereerfolgs sprechen diese weiblichen Führungskräfte und leitenden Angestellten von erheblichen und umfassenden Herausforderungen.

64 Prozent von ihnen führen Unterstützung durch Vorgesetzte bzw. ein unterstützendes Arbeitsumfeld, einschließlich einer Portion Glück, als primären Wegbereiter der Karriere an, statt robuster demokratischer Prozesse. Hier können Unternehmensleiter ansetzen, um einen Unterschied zu machen, nicht nur für aufstrebende weibliche Führungskräfte, sondern auch für die Finanzergebnisse ihrer jeweiligen Organisation.

"Es ist wichtig, dass Inklusion und Diversität Gesprächsthema bleiben, um statt Gegenstand einer Sonderinitiative bzw. eines Ausschusses Teil der Unternehmens-DNA zu werden", bemerkte Trina Gordon. "Mit der Zeit würden wir gerne Gleichheit, Diversität und Inklusion als Leistungskennzahlen sehen."

Ein Studienteilnehmer und regionaler Vizepräsident einer digitalen Plattform bemerkte: "Wir müssen die zentralen Unternehmenswerte ändern, unseren Fokus auf Inklusion und Diversität richten sowie unterstützende Maßnahmen entlang des gesamten HR-Prozesses ergreifen."

Über die Studie

Die europäischen Partner von Boyden im Rahmen der Studie 800 Stunden lang persönliche Gespräche zum Thema weibliche Führungskräfte, insbesondere in C-Level-Positionen, geführt. Diese offenen Diskussionen mit männlichen und weiblichen Partnern zeigen die primären Motive, Auslöser, Hindernisse und Lösungen für mehr weibliche Führung.

Über Boyden

Boyden ist ein Marktführer in der Führungskräfte- und Talentberatungsbranche mit mehr als 65 Niederlassungen in über 40 Ländern. Unsere globale Reichweite ermöglicht uns, die Bedürfnisse unserer Kunden in allen Ländern zu erfüllen, in denen sie Geschäfte machen. Wir verbinden großartige Unternehmen über Führungskräftevermittlung, Interim-Management und Leadership-Consulting-Solutions mit großartigen Führungskräften. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.boyden.com.

