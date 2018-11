flatex Morning-news Silber

Der Preis für eine Feinunze Silber wurde wie der "große Bruder Gold" am Mittwoch zum Spielball von Fed-Chef Jerome Powell. Durch die "taubenhaft" zu interpretierenden Worte verlor der Greenback sichtlich an Außenwert und so zog Silber gen Norden.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Jahreshoch des 25. Januar 2018 bei 17,71 US-Dollar bis zum Jahrestief des 14. November 2018 bei 13,90 US-Dollar, wären die nächsten übergeordneten Auf- und Abwärtssequenzen abzuleiten. Die Widerstände fänden sich bei 14,80/15,36/15,81 und 16,26 US-Dollar. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 13,90 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite bei 13,00/12,45 und 11,55 US-Dollar in Betracht.

