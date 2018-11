Der Konzern will mit einem neuen Elektroauto auch den US-Platzhirsch Tesla angreifen. Dafür soll in Nordamerika ein neues VW-Werk entstehen.

Volkswagen will ein neues Werk in Nordamerika bauen, um dort Elektrofahrzeuge für den US-Markt herzustellen. Die Gespräche und Überlegungen zur Auswahl des Standortes liefen bereits, sagte der neue Nordamerika-Chef Scott Keogh am Mittwochabend am Rande einer Automesse in Los Angeles.

Das neue Fahrzeug solle unter der Marke ...

