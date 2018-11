DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die US-Zinsen befinden sich nach Aussage von Fed-Chairman Jerome Powell nur noch knapp unter ihrem neutralen Niveau. Anfang Oktober hatte Powell noch gesagt, dass man von diesem neutralen Punkt noch weit entfernt sei. Der Notenbanker verwies auf Prognosen der Mitglieder des Offenmarktausschusses (FOMC), denen zufolge weiterhin ein solides Wirtschaftswachstum, niedrige Arbeitslosigkeit und eine Inflationsrate von nahe 2 Prozent zu erwarten seien. Er betonte: "Wir wissen, dass sich die Dinge oft anders als die noch so sorgfältigste Prognose entwickeln. Deshalb hat gute Geldpolitik mit Risikomanagement ebenso viel zu tun wie mit einer Reaktion auf Basisszenarien." Die wirtschaftlichen Auswirkungen der bisherigen Zinserhöhungen seien unsicher und könnten sich mit Verzögerungen von einem Jahr oder mehr einstellen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 224.000

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.733,70 -0,28% Nikkei-225 22.262,60 +0,39% Hang-Seng-Index 26.428,46 -0,95% Kospi 2.114,10 +0,28% Shanghai-Composite 2.569,52 -1,24% S&P/ASX 200 5.758,40 +0,58%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas fester - Den sehr guten US-Vorgaben folgen in Asien nur moderate Aufschläge. Die Blicke sind weiterhin auf den G20-Gipfel am Wochenende gerichtet, bei dem es eine Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China geben könnte. Aufgrund der verbleibenden Unsicherheiten üben sich viele Anleger weiter in Zurückhaltung. Die Wall Street hatte kräftig zugelegt, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell nach Einschätzung des Marktes in einer Rede taubenhafte Töne anschlug, mithin einen weniger aggressiven Zinserhöhungstrend signalisierte. In Tokio verbucht der Nikkei-Index bereits seinen fünften Zugewinn in Folge. Unter den Einzelwerten erhöhen sich Softbank um 3,2 Prozent. Hintergrund ist der bevorstehende Börsengang des Mobilfunkgeschäfts. In Sydney gewannen Rio Tinto 1,7 Prozent. Der Rohstoffkonzern will für 2,6 Milliarden US-Dollar eine neue Eisenerzmine errichten will. Es soll die technologisch fortschrittlichste weltweit werden.

US-NACHBÖRSE

Qualcomm stiegen auf Nasdaq.com um 1,3 Prozent. Das Technologieunternehmen hat einen 100 Millionen Dollar schweren Fonds aufgelegt, der sich auf Unternehmen aus dem Bereich künstliche Intelligenz fokussieren soll. Die Aktie des Einzelhändlers Tilly's knickte dagegen um 11,5 Prozent ein, nachdem das Unternehmen für das dritte Quartal einen Umsatzrückgang von 3,9 Prozent mitgeteilt hatte. Box Inc. stiegen um 6,8 Prozent. Das Cloud-Speicher-Unternehmen hatte über den Markterwartungen liegende Geschäftszahlen für die dritte Periode vorgelegt und einen positiven Ausblick.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.366,43 2,50 617,70 2,62 S&P-500 2.743,78 2,30 61,61 2,62 Nasdaq-Comp. 7.291,59 2,95 208,89 5,62 Nasdaq-100 6.913,33 3,17 212,29 8,08 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 925 Mio 797 Mio Gewinner 2.407 1.165 Verlierer 591 1.835 Unverändert 75 76

Sehr fest - US-Notenbankpräsident Jerome Powell bescherte der Wall Street den besten Tag seit drei Wochen. Powell hatte gesagt, dass sich die US-Zinsen nur noch knapp unter ihrem neutralen Niveau befinden. Anfang Oktober hatte er noch anders geklungen und die Geldpolitik von diesem neutralen Punkt noch weit entfernt gesehen. Unter dem Strich wertete der Markt die Aussagen so, dass zumindest eine Pause im Zinserhöhungszyklus bevorstehen könnte. Mahnende Stimmen interpretierten die Powell-Rede zwar anders, fanden aber kein Gehör. Selbst der US-chinesische Handelsstreit und das Gipfeltreffen während des G20-Forums Ende der Woche gerieten über die Zinsdiskussion in den Hintergrund. Boeing führten mit einem Aufschlag von 4,9 Prozent die Gewinnerliste im Dow mit an. Für Kauflaune sorgte, dass in einem vorrläufigen Untersuchungsbericht zum Absturz einer Passagiermaschine der Fluggesellschaft Lion Air Boeing nicht ausdrücklich verantwortlich gemacht wird. Amazon kletterten um 6,1 Prozent. Der "Cyber Monday" war der umsatzstärkste Tag in der Firmengeschichte. Salesforce schossen um 10,3 Prozent nach oben. Der IT-Anbieter hatte nicht nur mit der Geschäftsentwicklung die Markterwartungen übertroffen, sondern erfreute auch mit dem Ausblick. GM erholten sich leicht um 0,7 Prozent davon, dass US-Präsident Donald Trump dem Autobauer gedroht hatte wegen dessen angekündigten Stellenstreichungen. Apple erholten sich kräftiger um 3,9 Prozent von dem seit Tagen dauernden Kursverfall. Die Analysten von Wedbush halten die Schwierigkeiten, mit denen Apple im November zu kämpfen hatte, für von vorübergehender Natur.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,81 -2,8 2,83 160,4 5 Jahre 2,87 -2,2 2,89 94,2 10 Jahre 3,06 -0,3 3,06 61,3

Die Notierungen zogen mit den Powell-Kommentaren zunächst deutlich an, nur um anschließend wieder etwas zurückzukommen. Die Erwartung einer nachlassenden Dynamik bei der Straffung der US-Geldpolitik stützte den Rentenmarkt vor allem am kürzeren Ende.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:21 Uhr % YTD EUR/USD 1,1383 +0,1% 1,1369 1,1271 -5,3% EUR/JPY 128,95 -0,2% 129,18 128,30 -4,7% EUR/GBP 0,8867 +0,0% 0,8864 0,8849 -0,3% GBP/USD 1,2837 +0,1% 1,2825 1,2736 -5,1% USD/JPY 113,29 -0,3% 113,63 113,84 +0,6% USD/KRW 1119,69 -0,3% 1123,30 1127,84 +4,9% USD/CNY 6,9402 -0,2% 6,9539 6,9562 +6,7% USD/CNH 6,9350 -0,1% 6,9386 6,9554 +6,5% USD/HKD 7,8222 -0,1% 7,8262 7,8282 +0,1% AUD/USD 0,7318 +0,2% 0,7305 0,7230 -6,4% NZD/USD 0,6870 +0,1% 0,6866 0,6798 -3,2% Bitcoin BTC/USD 4.224,38 +0,4% 4.207,72 4.049,23 -69,1%

Mit den Powell-Aussagen geriet der Dollar schwer unter Druck. Der Euro schoss um rund einen US-Cent nach oben mit der Aussicht, dass der Höhepunkt des US-Zinserhöhungszyklus bald erreicht sein könnte. Der ICE-Dollarindex gab um 0,6 Prozent nach. Auch zum britischen Pfund stand der Greenback unter Druck, obwohl die Bank of England für die Wirtschaftsaussichten des Vereinigten Königreichs in Sachen Brexit ein eher düsteres Bild skizziert hatte. Immerhin bescheinigte sie den Banken des Landes, krisenfest zu sein. Den Brexit-Belastungstest hatten alle Geldhäuser bestanden. Im asiatischen Handel klettert der Euro weiter in Richtung der Marke von 1,14 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,48 50,29 +0,4% 0,19 -12,6% Brent/ICE 58,79 58,76 +0,1% 0,03 -7,1%

Die Erdölpreise sanken auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2017. Brent ermäßigte sich um 2,4 Prozent auf 58,76 Dollar, WTI verbilligte sich um 2,5 Prozent auf 50,29 Dollar. Auslöser war, dass Rohöllagerbestände in den USA sehr viel deutlicher als vorhergesagt zunahmen. Selbst die Dollarschwäche stützte die Preise nicht. Händler sprachen weiter von einer Überversorgung mit Öl.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.225,53 1.221,10 +0,4% +4,43 -5,9% Silber (Spot) 14,36 14,32 +0,3% +0,04 -15,2% Platin (Spot) 830,20 824,75 +0,7% +5,45 -10,7% Kupfer-Future 2,78 2,80 -0,4% -0,01 -16,9%

Der Goldpreis profitierte von der Annahme einer mittelfristig weniger straffen Geldpolitik. Dazu gesellte sich die Dollarschwäche als Treiber. Die Feinunze verteuerte sich im späten Geschäft um 0,5 Prozent auf 1.221 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

BREXIT

Die Bank of England hat in Szenarien die Folgen unterschiedlicher Formen des Brexits durchgespielt und sieht als Folge eines harten Brexits massive Kursverluste für die Landeswährung und eine Wachstumsverlangsamung.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Einzelhandelsumsätze in Japan sind im Oktober zum Vorjahr um 3,5 Prozent gestiegen.

RUSSLAND/UKRAINE-KONFLIKT

Die EU verzichtet trotz des russischen Vorgehens gegen ukrainische Marineschiffe vor der Krim vorerst auf neue Sanktionen gegen Moskau. Derweil bat der ukrainische Präsident Petro Poroschenko Deutschland und die Nato um militärische Unterstützung.

USA

Drei Wochen nach ihrem Teilsieg bei den US-Kongresswahlen haben die oppositionellen Demokraten ihre langjährige Fraktionschefin Nancy Pelosi für den Posten der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses nominiert. Es handelt sich nach Präsident und Vizepräsident um das dritthöchste Amt im Staat und fällt dem Anführer der Mehrheitsfraktion zu.

RIO TINTO

will 2,6 Milliarden US-Dollar in eine Eisenerzmine mit dem Namen Koodaideri im australischen Outback stecken. Die Förderung soll Ende 2021 beginnen.

