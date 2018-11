Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer will Kosten einsparen und dafür auch Arbeitsplätze abbauen. Besonders betroffen sei die kriselnde Sparte Consumer Health, die verschreibungsfreie Medikamente wie Aspirin herstellt. Aber auch in der Pharmaforschung und in der mit Monsanto kombinierten Agrarsparte würden Jobs wegfallen. EUWAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...