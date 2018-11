Rd. 80 % des Umsatzes wird im Bereich Photofinishing generiert. Dazu gehören besonders die bekannten Fotobücher. Unbedeutender sind die Bereiche Commercial Online-Print und Hardware Retail. CEWE überzeugt nicht durch hohe Wachstumsraten, aber durch kontinuierlich moderat steigende Umsätze und vor allem steigende Margen. So wurde im wichtigsten Sektor Photofinishing die Marge seit 2010 von 7,8 % auf 11,9 % in 2017 hochgefahren. Das Geschäft gilt als konjunkturresistent. Selbst in der Finanzkrise 2008/09 wurden Umsatz und Gewinn weiter hochgefahren. CEWE war in keinster Weise betroffen. 2018 und 2019 werden diese Trends fortgeführt. Die Zahlen zum dritten Quartal lagen innerhalb der Erwartungen, spielen aber am Ende auch keine Rolle, da CEWE das Hauptgeschäft im vierten Quartal einfährt. Die Integration von zwei Zukäufen - Cheerz (die am schnellsten wachsende Foto-App Frankreichs) und Laserline - verursachen zunächst Integrationskosten, welche sich aber nicht negativ auf die Ziele auswirken. Der Gewinn je Aktie sollte zwischen 4,90 und 5 € per 2018 landen. Per 2019 liegen die Taxen um 5,44 € bei einem beachtlichen freien Cashflow um 4,06 € je Aktie. Somit wird CEWE mit einem 2019er KGV von 12 bewertet. Im Schnitt der letzten Jahre lag das KGV jedoch um die 16 bis 17.



