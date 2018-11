FRANKFURT (Dow Jones)--Sehr stabil startet der Bund-Future in den Handel am Donnerstag. Trotz einer leichten Entspannung bei den Aktien notiert der Dezember-Kontrakt weiter über der Marke von 161 Prozent. Am Vormittag dürfte die Aufstockung bestehender italienischer Anleihen im Gesamtvolumen von 5,5 Milliarden Euro im Fokus stehen. Aufgrund des weiter schwelenden Budgetstreits zwischen Rom und Brüssel könnte die Nachfrage nach Einschätzung der DZ Bank zu wünschen übriglassen.

Nach den jüngsten Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell dürfte am Abend zudem viel Aufmerksamkeit der Veröffentlichung des Protokolls der FOMC-Sitzung vom 7./8. November gewidmet werden.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 23 Ticks auf 161,08 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 161,13 Prozent und das Tagestief bei 160,98 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 37.845 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 8 Ticks auf 131,81 Prozent.

