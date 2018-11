Die Gehälter der Tarifbeschäftigten sind im dritten Quartal dieses Jahres stärker gestiegen als die Inflation. Doch es gibt große Unterschiede zwischen den einzelnen Wirtschaftszweigen.

Die Verdienste der rund 17 Millionen Tarifbeschäftigten in Deutschland sind im dritten Quartal ungewöhnlich kräftig gestiegen. Sie legten zwischen Juli und September inklusive Sonderzahlungen um 3,7 Prozent zum Vorjahreszeitraum zu, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Seit Beginn der Statistik 2012 gab es nur einmal ein größeres Plus, und zwar im Frühjahr 2017 mit 3,8 Prozent. Die Inflationsrate lag im Sommerquartal ...

