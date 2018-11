Der heiße Sommer in Europa hat den Touristikkonzern Thomas Cook tief in die roten Zahlen gerissen. Wegen der gebremsten Urlaubslust der Kunden stand im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende September unter dem Strich ein Verlust von 163 Millionen britischen Pfund (184 Mio Euro), wie das Unternehmen mit Marken wie Neckermann Reisen und der Fluglinie Condor am Donnerstag in London mitteilte. Konzernchef Peter Fankhauser sprach von einem "enttäuschenden Jahr". Im vorigen Geschäftsjahr hatte Thomas Cook netto noch neun Millionen Pfund verdient.

Wegen des heißen Sommers in der Heimat hatten viele Kunden auf einen Sommerurlaub verzichtet oder ihre Buchungen nach hinten verschoben. Der dadurch ausgelöste Preiskampf unter den Veranstaltern ließ die Gewinnmargen bei Thomas Cook zusammenschrumpfen. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) brach um 23 Prozent auf 250 Millionen Pfund ein. Unter dem Strich kamen noch eine deutlich gestiegene Steuerbelastung hinzu. Die Aktionäre müssen auf eine Dividende verzichten, wie der Konzern bereits bei einer Gewinnwarnung am Dienstag angekündigt hatte.

Vor allem in Großbritannien lief das Geschäft schlecht. Hier musste der Konzern auch abseits von Sonderposten einen operativen Verlust verbuchen. In den anderen Regionen Kontinental- und Nordeuropa ging der bereinigte operative Gewinn zurück. Besser lief es bei den konzerneigenen Fluggesellschaften wie Condor und Thomas Cook Airlines. Mit einem bereinigten operativen Gewinn von 129 Millionen Pfund verdienten sie 12 Prozent mehr als ein Jahr zuvor./stw/nas/jha/

