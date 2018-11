Eine Werbung der DZ BANK AGE.ON hat nun auch den Sprung in die weite "Tech-Welt" geschafft. Im September gab Microsoft Chef Satya Nadella in seiner Eröffnungsrede auf einer der weltgrößten IT-Messen bekannt, dass man eine internationale Partnerschaft mit E.ON geschlossen hat. Damit verfolgt der Energiekonzern das Ziel, intelligentes Energiemanagement in Privathaushalte zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...