Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag deutlich höher erwartet. Er dürfte wie schon die Wall Street von den Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell profitieren. Dieser hatten den US-Märkten ein Hoch verschafft, als er während einer Rede in New York ein vorsichtigeres Vorgehen bei künftigen Leitzinserhöhungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...