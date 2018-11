Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6), weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data Technology, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit Bauunternehmung August Mainka GmbH & Co. bekannt.

Mainka ist ein inhabergeführtes mittelständisches Bauunternehmen mit Sitz in Lingen, das sich auf industrielle Projekte unter komplexen Rahmenbedingungen spezialisiert hat. Das Unternehmen versteht sich als Marktführer im Bereich Arbeitssicherheit am Bau und realisiert mit seinen ca. 750 Mitarbeitern (in der Unternehmensgruppe) Industriebauprojekte mit höchsten Sicherheitsstandards ...

