Zürich (awp) - Die Aktien des Stellenvermittlers Adecco sind am Donnerstag in einem freundlichen Umfeld mit deutlichen Kursavancen in den Handel gestartet. Die Titel profitieren von einer Kaufempfehlung durch den US-Broker Goldman Sachs. Bis gegen 9.05 Uhr gewinnen Adecco 1,9 Prozent auf 49,45 Franken, während der Gesamtmarkt ...

