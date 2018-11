In Spanien hat sich die Inflation im November deutlich stärker als erwartet abgeschwächt. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) seien im Jahresvergleich um 1,7 Prozent gestiegen, teilte das nationale Statistikamt am Donnerstag nach einer ersten Schätzung in Madrid mit. In den beiden Vormonaten hatte die Jahresinflationsrate noch spürbar höher bei jeweils 2,3 Prozent gelegen.

Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie waren im Schnitt von einer Inflationsrate von 2,0 Prozent ausgegangen. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Verbraucherpreise im November um 0,2 Prozent. Hier hatten Analysten eine Stagnation erwartet./elm/jkr/jha/

