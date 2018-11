Kursrallye in New York. Positiv gewertete Aussagen von US-Fed-Chef Powell haben der Wall Street den besten Tag in 8 Monaten beschert. In Asien machen sich die Anleger hingegen Sorgen über den bevorstehenden G20-Gipfel am Wochenende. Kommt es im Handelsstreit zwischen den USA und China zu einer Annäherung? In Frankfurt wird der DAX fester erwartet, wobei die Deutsche Telekom nach dem Tele2-Deal weiter im Fokus steht. Alle Entwicklungen sehen Sie im Video.

