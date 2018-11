Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-11-29 / 09:00 *Die Pensions-Akademie ist 3 Jahre alt!* *Die Pensions-Akademie feierte ihren 3. Geburtstag und führt ihr kontinuierliches Engagement für die bAV weiter fort.* Nach drei erfolgreichen Jahren hat die Pensions-Akademie e. V. in Frankfurt nicht nur Geburtstag gefeiert, sondern sich auch in der deutschen bAV-Landschaft etablieren können. Nun wurde das Führungsgremium neu gewählt, beziehungsweise bestätigt. Neben den Vorständen Frank Vogel und Jürgen Scharfenorth wird auch der Beirat in konstanter Runde die erfolgreiche Arbeit der letzten Zeit fortsetzen. *Bereit für kommende Herausforderungen* Dabei geht es der Pensions-Akademie darum, die betriebliche Altersversorgung in Zeiten anstehender Herausforderungen und angesichts des demografischen Wandels breit aufzustellen und als zweite Säule des hiesigen Alterssicherungssystems nachhaltig zu stärken. Hierfür setzen sich eine steigende Zahl an Mitgliedern und ein sukzessiv wachsendes Netzwerk an Unterstützern ein. Ein Hauptaugenmerk zielt dabei laut Frank Vogel darauf, "dass ein Austausch unter Experten besonders für kleine und mittelständische Versorgungseinrichtungen wichtig ist." Diesbezüglich ergänzt Jürgen Scharfenorth, wie wesentlich dabei eine interdisziplinäre Betrachtungsweise sein kann: "Die Pensions-Akademie bietet im Markt eine Plattform, auf der Industrie, Wissenschaft und Politik direkt miteinander kommunizieren können." *Konzept kommt an und geht auf* Dass dieses Konzept aufgeht, darauf verweist die wachsende Anzahl an Teilnehmern und renommierte Gäste - vom hessischen Finanzminister Schäfer, über Vertreter von Parteien und Gewerkschaften bis hin zu namhaften Experten und Referenten von der aba oder BaFin und EIOPA. So kamen zu den bisherigen zehn Senior Round Tables insgesamt nahezu 200 Gäste. Auch die themenbezogenen Fachtagungen fanden mit deutlich über 400 Teilnehmern ein starkes Echo auf dem Parkett der deutschen bAV. Alles in allem bietet sich so für die weitere Vereinsarbeit ein optimales Forum, das zukünftig weitere Akzente und Maßstäbe in der deutschen bAV setzen wird. *Kurzprofil* Die Pensions-Akademie ist die Plattform der betrieblichen Altersversorgung (bAV) für administrative Themen rund um die Kapitalanlage. Sie vereint Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft und will die betriebliche Altersversorgung als wesentliches Element des Alterssicherungssystems in der Bundesrepublik Deutschland fördern. Die Pensions-Akademie will hierbei als Plattform mit gemeinnützigen Zielen besonders die Bereiche Administration, Risiko und Transparenz in der betrieblichen Altersversorgung adressieren. Die Pensions-Akademie versteht sich als eine Denkfabrik der bAV - sie fördert den Austausch unter ihren Mitgliedern, unterstützt den Wissensaufbau sowie die Wissensweitergabe, gestaltet die Diskussion bei wichtigen Themen aktiv mit und vertritt die Standpunkte ihrer Mitglieder. Weitere Informationen zur Pensions-Akademie finden Sie unter www.pensions-akademie.de [1]. *Kontakt* Frank Vogel Jürgen Scharfenorth Vorstand (Vorsitzender) Vorstand (stellv. Vorsitzender) Pensions-Akademie e.V. Pensions-Akademie e.V. Tel. +49 69 5050 679 69 Tel.: +49 69 5050 679 69 E-Mail: E-Mail: frank.vogel@pensions-akademie.d juergen.scharfenorth@pensions-a e kademie.de *Presseanfragen* Maxi Schneider Marketing & Kommunikation Pensions-Akademie e.V. Tel. +49 69 5050 679 69 E-Mail: maxi.schneider@pensions-akademie.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Pensions-Akademie e.V. 2018-11-29 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 752429 2018-11-29 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=bc3dfc09975c6d481a036770efb89dec&application_id=752429&site_id=vwd&application_name=news

