Äußerungen des US-Notenbankchefs Jerome Powell verhelfen dem Dax am Donnerstag zu einem Aufschwung. Anleger haben noch weitere Gründe zur Freude.

In der Hoffnung auf ein baldiges Ende der US-Zinserhöhungen decken sich Anleger mit deutschen Aktien ein. Der Dax legte zur Eröffnung am Donnerstag 0,8 Prozent auf 11.386 Punkte zu, nachdem der Handel am Mittwoch träge verlaufen war. Genährt wurden diese Spekulationen von jüngsten Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell.

Powell hatte am Mittwoch gesagt, die aktuelle Leitzinsspanne von 2,0 bis 2,25 Prozent liege "knapp unter" dem geschätzten neutralen Niveau, mit dem die weltgrößte Volkswirtschaft weder gefördert noch gebremst werde. Er sagte außerdem: "Wir wissen, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen unserer Zinserhöhungen unsicher sind." Es könne bis zu einem Jahr oder mehr dauern, bis die Wirkungen sichtbar würden. Viele Anleger hörten aus diesen Sätzen heraus, dass es im kommenden Jahr womöglich eine Zinspause gibt.

Die US-Börsen bewegten sich nach der Äußerung am Mittwoch deutlich. Der Dow Jones etwa stieg um 2,5 Prozent. Analysten der Commerzbank sagten, schon kleine Änderungen in dem geldpolitischen Ausblick hätten das "Potenzial, große Wellen an den Märkten zu schlagen". Die asiatischen Börsen hingegen reagierten verhalten auf das Kursfeuerwerk aus den USA.

Zu den Favoriten am deutschen Aktienmarkt zählte Tele Columbus, nachdem der Kabelanbieter einen kräftigen Anstieg des Nettogewinns vermeldet hatte. Die Papiere gewannen 4,5 Prozent. Die Rückkehr auf den Wachstumspfad sei eine gute Nachricht, schrieb Analyst Wolfgang Specht vom Bankhaus Lampe. Die bekräftigten Gesamtjahresziele seien realistisch.

Erfreut sein können Anleger über Rekorddividenden, ...

